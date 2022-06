Venemaa teemandid ei ahvatle enam ostjaid

Kokku tarnis Venemaa jaanuarist märtsini Indiasse 718 000 karaati, mis on 45 protsenti vähem eelmise aasta sama aja tasemest (1,3 miljonit karaati).

Sel aastal on 30 protsenti maailma toodangust kontrolliva ALROSA vastu suunatud sanktsioonide tõttu olukord teemantide tarnimisega halvenenud.

Märtsis vähenes ka Venemaa teemantide Euroopasse tarnimise maht, kirjutab leht. Eurostati andmetel ulatus Venemaa eksport ELi (maailma peamisi teemanditurge on Antwerpen Belgias) 1,5 miljonit karaati, mis on kolm korda vähem kui 2021. aasta märtsis.

Märtsi alguses keelas USA töötlemata ja lihvitud teemantide impordi Venemaalt, kuid see meede ei kehti toodetele, mis on läbinud olulise töötluse väljaspool Venemaad. India jaoks on teemantide lõikamine ja ehete tootmine suuruselt kolmas eksporditulu allikas.