Taastuvenergia pakkumised ületasid konkursi mahu ligi kolm korda

Vähempakkumisele saadetud pakkumiste hinnavahemik ehk tootjate soovitav garanteeritud müügitulu on vahemikus 18,99-45 eurot megavatt-tunni kohta. Toetuse maksmisel arvestatakse pakutud hinnast maha vastava tunni elektrituru börsihind ehk kõige madalama esitatud pakkumise puhul hakkab tootja toetust saama juhul, kui elektriturul langeb tunnihind alla 18,99 euro.

Esialgsete andmete kohaselt saavad toetuse saamise võimaluse need pakkujad, kelle garanteeritud müügitulu hinnapakkumine on 34,90 eurot megavatt-tunni kohta või sellest madalam.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri Timo Tatari sõnul näitab seni suurim taastuvenergia vähempakkumine, et arendajatel on kõrge huvi uut taastuvenergiat turule tuua.

«Iga lisamegavatt roheenergiat meie riigi jaoks oluline, sest see tagab fossiilsetest kütustest tunduvalt odavama hinna ning panustab meie kliimaeesmärkidesse,» ütles Tatar. «Mida rohkem sellist tootmist on, seda vähem on vaja käivitada kalleid fossiilseid kütuseid kasutavaid elektrijaamasid.»