Uute sõiduautode müük kerkis mullusele tasemele

Eestis müüdi mais 2174 uut sõiduautot, mis jääb möödunud aasta maikuu tulemusele alla vaid 1,5%. Tänavu on viie kuuga klientidele üle antud kokku 9143 uut sõiduautot, mida on 11,5% vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Järjest enam on populaarsust kogunud maasturid ja nii oligi maikuus suurima osakaaluga segment keskmised maasturid, mis moodustasid 37,8% kõigist müüdud uutest sõiduautodest. Jätkuvalt moodustavad enam kui 40% kõikidest uutest sõiduautodest alternatiivkütuseid kasutavad autod. Mais müüdi hübriidautosid 779, elektriautosid 87 ja CNG gaasiautosid 21.

Tarbesõidukite turg on jätkuvalt languses ja mais müüdi uusi tarbesõidukeid 431, mida on 15,7% vähem kui mullu. Viie kuu kokkuvõttes on Eestis uusi tarbesõidukeid müüdud kokku 2231, mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 10,7%. Automarkidest oli tarbesõidukite müügis edukaim Renault 93 sõidukiga, järgnesid Toyota ja Ford, vastavalt 59 ja 50 sõidukiga. Veokite segmendis olid mais võrdselt 27 veokiga edukaimad Scania ja Volvo.