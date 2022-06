Veel jõuab ⟩ Millistest aktsia tükeldamistest lõigata 2022. aastal kasu?

Bank of America andmetel on S&P 500 ettevõtted, kes teatasid aktsiate jagunemisest alates 1980. aastast, järgneva 12 kuu jooksul tootnud keskmiselt 25,4%, samas kui S&P 500 keskmine tootlus oli samal perioodil 9%, kirjutas Yahoo Finance.

Tegelikult ütleb pank, et pärast jagunemise väljakuulutamist on need aktsiad ka kolme- ja kuuekuulise perioodi jooksul ületanud võrdlusindeksit.

«Ettevõtte tugevus on kõrgete hindade peamine põhjus,» kirjutasid Bank of America analüütikud selle aasta alguses investoritele saadetud teates. «Kui jagamine on tehtud, võivad investorid, kes on soovinud saada või suurendada riskipositsiooni, hakata kiirustama aktsiaid ostma.»

Tänavu on olnud kaks suurte aktsiate jagunemist

2. veebruaril teatas Google'i emaettevõte Alphabet aktsiate jagamisest 20 ühe vastu. Aktsia tõusis järgmisel kauplemispäeval 7,5%.

Amazon teatas 9. märtsil aktsiate jagamisest samuti 20 ühe vastu ja 10 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuplaanist. E-kaubanduse hiiglase aktsia tõusis järgmisel päeval 5,4%.

Jagades aktsia väiksemateks osadeks, on igal osal madalam hind, mis tähendab, et see võib jaeinvestorites rohkem huvi tekitada. Siiski ei muuda see ettevõtte põhinäitajaid.

See tähendab, et keset laiaulatuslikku turu väljamüüki ja tänast geopoliitilist kriisi võib kvaliteetsete ettevõtete aktsiate jagunemine olla üks väheseid asju, mis võib muutlikul 2022. aastal investoreid rõõmustada.