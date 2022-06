Eestis elas selle aasta esimeses kvartalis ametlikult 15 559 energiaostuvõimetut ehk energiavaest inimest. Majandusministeerium arvestab seda nii, et kui inimene saab toimetulekutoetust, siis on ta ka energia­vaene. Teine kriteerium on alampalgast väiksem sissetulek ühe pereliikme kohta. Näiteks majanduslikult keerulisel 2020. aastal sai toimetulekutoetust Eestis 18 295 inimest.