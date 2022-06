Tuumaenergia tulevik selgub juuli esimesel nädalal

Veel poole selge, kas investeeringud gaasi- ja tuumaenergiasse pääsevad Euroopa Liidu keskkonnahoidlike investeeringute nimistusse. Viimase tähtsus seisneb peamiselt selles, et lihtsustab vastavate investeeringute rahastamist. Kuna ka pankade laenuportfellidel on rohepöörde nõuded, siis soositavad investeeringud võivad saada soodsamat laenuraha. Kuna raha hind ehk intressimäärad tõusevad lähiaastail, võib roheline tunnustus anda konkurentsieelise. Loomulikult on mängus ka maine küsimus.