Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni esimees Pascal Canfin (saadikurühm Renew, valitud Prantsusmaalt) ütles kolmapäeval Brüsselis ajakirjanikele, et CO 2 kauplemissüsteem kodumajapidamistele ja eraautodele on sotsiaalselt vastuvõetamatu.

Canfini sõnul jääb kehtima Euroopa Komisjoni ettepanek, et CO 2 kauplemine tuleb veoautodele ja ärihoonetele. Eraisikute vabastamine otsesest CO 2 maksust aga tähendab, et senisest palju vähem raha koguneb Social Climate Fundi, sest seda pidi rahastatama muu hulgas ka selle maksu tuludest.