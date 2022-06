Majanduse lühiuudised

Vallavanem: Hiiumaa vajab toimivat lennuühendust

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja pöördus riigihalduse ministri Jaak Aabi poole palvega lahendada Hiiu lennuliiklust tabanud kriis. «Teisipäeval saime teate, et Kärdla-Tallinna liinil lendav Trans­aviabaltika on tühistanud piletimüügi alates juuni keskpaigast. Neljapäeval said sõnumi reisi tühistamise kohta inimesed, kelle lend peaks kahe nädala pärast toimuma. Meile teadaolevalt on lennufirma ja transpordiamet viimaste kuude jooksul otsinud kompromissi olukorras, kus lennureisid on kütuse hinna tõusu tõttu oluliselt kallimaks muutunud,» selgitas Tasuja pöördumises. Tasuja sõnul peaksid sel nädalal kohtuma transpordiameti ning Transaviabaltika esindajad, et olukorrale lahendus leida. «Samas ei ole seda suudetud viimaste kuude jooksul ning praegu pole kindlust, kas õhureisid 15. juunist jätkuvad,» nentis ta.