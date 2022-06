Tippjuht annab nõu: mida teha siis, kui CVs ei ole kõlavaid tiitleid

Kui aga peaks ühel hetkel tunduma, et värbajad küsivad aina sagedamini, miks ei olda saanud ametikõrgendust, uhkemat ametinimetust või suurema vastutavusega rolli, tasub juba nii oma CVs kui ka vestluste käigus olukord ausalt lahti rääkida ning keskenduda sellele, milline areng on toimunud – selle asemel, et rühkida ülespoole, ollakse otsustanud oma teemavaldkonnas oluliselt nutikamaks muutuda ning õppida selgeks kõik, mida rolli kohta teada on. Niisamuti ei tasu enda rolli alaväärtustada – kui oled ühel hetkel piisavalt kogenud, et koolitada ka uusi kolleege, olla kellelegi mentoriks või toetades juhti oluliste protsesside vedamisel, tasuks see kõik ära märkida ning selgelt kirjeldada, milline on olnud areng.