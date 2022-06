Eesti suurimad tööandjad tõstavad palku – aga töötajad jäävad järjest vaesemaks

Suurimad Eesti tööandjad – need, kellel on maksuameti andmetel vähemalt tuhatkond inimest hingekirjas – vaatavad tõenäoliselt praegu möllavat hinnatõusu õudusega. Isegi kui palka tõstetakse, ei suuda keegi palka tõsta hoobilt nii palju, et see jaksaks ära tasandada 20-protsendise inflatsiooni, mis praegu Eestis käimas on. Inflatsioonimurega ei ole Eesti üksi: kiire vaesumine leiab aset pea kõikide Euroopa palgatöötajate seas ning see omakorda on toonud kaasa hulga streike, näiteks Soomes.