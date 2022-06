Euroopa ühte suurimat sadamat ähvardab superstreik

Väljaanne NDR kirjutab, et juba praegu peavad konteinerlaevad väga pikalt järjekorras ootama, et kaupa maha laadida. Laevafirma Hapag-Lloyd nimetab olukorda ebarahuldavaks. Ka teised väljaandega kõnelenud laevaettevõtted nõuavad, et sadamas asjad kiiremini käiks. Kuid probleem ei ole selles, et sadamatöölised ei jõuaks kaupa piisava kiirusega maha laadida - suurem mure on sellega, et sadamast sisemaale ei lähe kaubad veoautodega piisavalt kiiresti edasi, iseäranis Lähis-Idast tulevad kaubad ja see tekitab sadamas kaubaummikuid. Põhjus, miks siin kiirust taga ei ole, seisneb lehe andmetel vähenenud nõudluses - inimesed lihtsalt ei osta nii palju kui varem ja kaibad jäävad seisma.