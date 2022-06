Nördinud Alexela klient: ma ei taha telefoni enam vastu võttagi, sest tean, mis sealt tuleb!

„Sellest kirjeldusest on kahjuks hästi näha, kuidas pahatahtlikud linnalegendid tekivad – „elektri väljalülitamine“, „survestamine“, „kästakse“. Tuleb aru saada, et elektri edasimüüjana ei ole Alexelal kohe kuidagi võimalik mingisugust „nuppu“ vajutada elektri väljalülitamiseks. Elektri väljalülitamine nagu öeldud on äärmuslik meede ja väljalülitamist kui üldse, seda saab teha võrguettevõte. Aga klientidega heas koostöös leitakse ikka võimalik sobiv lahendus mõlemale osapoolele ja elektri väljalülitamine vast jääb ikka kasutusele võtmata,“ ütles Müürisepp.

Mis puudutab ühtlaste osamaksete paketti, ütles Müürisepp:“Me saame muuta lepingust tulenevalt osamakse suurust, kuid kindlasti mitte elektripaketi hinda. Ehk siis Alexelal on lepingust tulenev õigus osamakset ühepoolselt muuta perioodi keskel kui prognooskulu ja tegeliku kulu vahe ületab 20%. Juhul kui kliendil tekib hinnaperioodi jooksul võlgnevus, siis suhtleme kliendiga ja leiame koostöös lahenduse. Võtame seda arvesse järgmise hinnaperioodi osamakse arvutamisel, et ta korraga suurt summat ei peaks tasuma.“

Martin Müürisepp: kuidas ühtlaste osamaksete pakett töötab

Paketi ülesehitus arvestab, et elektritarbimine ja hind on sügis-, talveperioodil kõrgem kui suvel. Eelnevate perioodide tarbimiste pealt arvestatakse kuu keskmine kulu ennustatava MWh hinda arvestades. Kui kliendi aastane tarbimine on ennustusest suurem, siis tekib kliendil tasandusjääki miinus ning järgmine periood on kliendil selle võrra osamakse suurem. Kui tarbimine on väiksem, siis tekib kliendil ettemaks ja makse on väiksem.

Eelnevatel aastatel on ühtlaste osamaksete pakett soodustanud kliendil kulusid ajatada ühtlaselt, kuid viimase 9 kuuga toimunud kiire ja hüppeline hinnatõus, on sama tarbimise juures tõstnud oluliselt elektriarveid. Sellest hüppelisest hinnatõusust, mida me kõik tarbijatena kogenud oleme, on osadele klientidele hakanud kogunema puudujääk.