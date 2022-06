Raudkindel nipp, kuidas palka juurde saada

Nõustamisfirma McKinsey uuris Saksamaal miljoni töötaja CV-sid ning palgaandmeid ja jõudis ühesele järeldusele: kes elus rohkem palka teenida tahab, peab tihedamini töökohta vahetama.

Lojaalsus ei maksa pooltki nii palju kui töökohavahetus, leiab McKinsey. Eriti tulus on olukord siis, kui inimene vahetab töökohti nii, et saab igal pool uusi oskuseid juurde õppida. Kui tavapäraselt on Saksamaa firmades kombeks tillukesed mõneprotsendised palgatõusud, siis töökohavahetus võib siin hoobilt kuni 30% palgalisa tuua, vahendab Handelsblatt.

Uuringus, mis kandis nime «Inimkapital töös: kogemuse väärtus» leiti kolmandikku USA, Saksamaa, Suurbritannia ja India töötajate profiile uurides, et elu jooksul saavad usinad töökohavahetajad vähemalt ühe kvintiili jagu kõrgemasse sissetulekugruppi kui nendega samal pulgal alustanud kolleegid. Uurijad rõhutasid, et töökohti tasub vahetada just väheste oskustega inimestel, kes alustavad tööd madala palgaga ametikohal - see on nende jaoks hea võimalus, lisaks rahalisele positsioonile ka oma oskusi edasi arendada.