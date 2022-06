Saksamaa tõstab jõudsalt alampalka

Terasetööstuses on tuhanded töötajad viimastel päevadel streikinud, et nõuda 8,2-protsendist palgatõusu.

Eestis on 2022. aasta töötasu alammäär 654 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,86 eurot. Mai alguses tegi Eesti Ametiühingute Keskliit sundkulude ja energiahindade järsule tõusule viidates Eesti Tööandjate Keskliidule ja valitsusele ettepaneku tõsta erakorraliselt 1. juulist miinimumpalk 700-le eurole ja suurendada samale tasemele ka tulumaksuvaba miinimum. 25. mail kolmepoolsel kohtumisel ametiühingute, tööandjate ja valitsuse esindajate vahel väljaöeldud seisukohad kinnitasid aga ametiühingute kartusi, et alampalk jääb poolest aastast tõstmata ning hinnatõusudele ei paista leevendust ka tulumaksuvaba tulu tõusust. Sestap teatasid ametiühingud, et neil on vabad käed liituda hinnatõusuvastaste protestiliikumistega, kui neil on ühiskonnas pinda.