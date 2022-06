Zelenskõi kiitis Muski: Starlink päästis meid Vene propaganda küüsist

"Võrk oli väga efektiivne, see aitas meid kõvasti hetkel, kui mõned meie linnad ja piirkonnad olid blokaadi all. Vahepeal kaotasime nende piirkondadega täielikult ühenduse - see tähendab, et kaotasime kontrolli. Uskuge mind: inimesed, kes pääsesid välja ilma Starlinkita piirkondadest rääkisid, et venelased ütlesid neile - Ukrainat pole enam olemas. Ja osad neist hakkasid seda uskuma. Olen Starlinki eest väga tänulik," rääkis Ukraina president.