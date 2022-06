Tarbijakaitse sekkumine kutsus Maxima korrale

Tarbijakaitseseadus § 7 sätestab, et kaupa pakkudes ja müües peab kaupleja tarbijale teatavaks tegema kauba müügihinna ja ühikuhinna. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind. Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri, ühe kuupmeetri või muu kauba turustamisel laialdaselt ja tavapäraselt kasutatava ühe ühiku lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes.

Tarbijakaitse hinnangul on hinnateave üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi tarbija kaupu valib, siis on oluline, et hinnateabe avaldamine toimuks tarbija suhtes ausalt ning avaldatud teave hinna ja hinna alandamise kohta ei oleks eksitav. Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega esitatud teave on ebaõige või kui õige teabe esitusviis (tõenäoliselt) petab keskmist tarbijat, kes teeb selle mõjul tehinguotsuse, mida ta muidu ei oleks teinud.