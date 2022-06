Turismiettevõtjad hakkavad Pärnumaad sihtkohana arendama

Koostöö ja turundus võiks parem olla

Kaluriküla Fishing Village tegevjuht Jakob Kose ütles, et ta pole olukorraga Pärnu turismimajanduses üldse rahul.

«Alustasin kaheksa aastat tagasi ja praeguseks on meil 65 kaikohaga sadam, restoran, väike majutus ja paadirent, kuid eelkõige tunneme ennast meelelahutajana - meil toimuvad suured kontserdid ja rahvapeod. Pärnus on turismi arendamiseks tohutult hea materjal, aga see on pakendamata ja turundamata. Usun, et koostöös saame Pärnu maailmakaardile, usun, et see on võimalik, aga kõik osalejad peavad seda tahtma ja panustama,» rääkis Kose.

Piesta Kuusikaru talu perenaine Külli Eller ütles, et sageli ei tea Soomaale saabunud välismaine loodusturist hoopiski midagi meie suvepealinnast Pärnust midagi ning on üllatunud, kui kuuleb, et Soomaa lähedal on olemas suured hotellid laia valiku terviseteenustega. «Sümpoosionil räägitu kinnitab, et erinevad turismiteenuste osutajad ei konkureeri omavahel ning koostööst ja ühispakettidest võidavad nii suured kui väiksed turismitegijad,» ütles Aloha Tom ja selgitas, et MTÜ Destination Pärnu tegevussuunad on ettevõtete ülene turismitoodete arendus, Pärnumaa kuvandi kujundamine, ühisturundus ning infovahetus.