Millega talvel toad soojaks köetakse? ⟩ Ainult üks soojaettevõte tahab põlevkiviõli põletada

«Viimase kuu jooksul on keskkonnaamet saanud soojatootmis-ettevõtetelt kaks päringut ja üks taotlus on praegu menetluses,» ütles keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Seaduse kohaselt on kütteõli kasutamine põletusseadmetes võimalik tingimusel, et täidetakse välisõhu kvaliteedi ning õhusaaste piirväärtuste nõudeid. Tekkivad heited peavad vastama kehtivatele piirinormidele, mis on kehtestatud õigusaktidega.