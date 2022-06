Vallavanem: Hiiumaa vajab toimivat lennuühendust

«Teisipäeval saime esimese teate, et Kärdla-Tallinna liinil lennuvedu teostav Transaviabaltika on tühistanud piletimüügi alates juunikuu keskpaigast. Eile (neljapäeval – toim) – ja meile teadaolevalt jätkub see ka täna (reedel – toim) ning edaspidi – said lennureisi tühistamisest teatanud sõnumi inimesed, kelle lend peaks kahe nädala pärast toimuma. Meile teadaolevalt on lennufirma ja transpordiamet viimaste kuude jooksul otsinud kompromissi olukorras, kus lennureisid on kütuse hinna tõusu tõttu oluliselt kallimaks muutunud,» selgitas Tasuja pöördumises.