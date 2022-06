Tartu Ülikool sõlmis Eestis ainulaadse investeerimistehingu

Teadustööga seotud ettevõtte alustamist peetakse tihtilugu teadustöö lõpp-punktiks, kuid ärilises plaanis on see alles uue teekonna algus. UniTartu Venturesi siht on aidata kaasa sellele, et pärast ettevõtte käivitamist ja esmainvesteeringu kaasamist jätkuks koostöö ülikooliga, st teadus-arendustegevus, ning saaks hoo sisse ka äriarendus. Nii võidavad kõik asjaosalised ja kasvab teadmusmahukas ettevõtlus.