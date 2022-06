Laia haardega investor LeBron James jõudis miljardi dollari klubisse

Nimelt on Jamesil umbes ühe protsendi suurune osalus Fenway Groupis, mis on nii Liverpooli jalgpallimeeskonna, Boston Red Soxi pesapallimeeskonna kui ka NHLi hokimeeskonna Pittsburgh Penguinsi omanik. Lisaks kuulub Fenwayle ka 50 protsenti Nascari meeskonnast Roush Fenway Racing ning 80 protsenti Ameerika piirkondlikkust kaabel- ja satelliittelevisioonivõrgust New England Sports Network.

Kinnisvara - 80 miljonit dollarit

Jamesil kuulub teadaolevalt vähemalt kolm hinnalist kinnisvaraobjekti, mille väärtust kokku hinnatakse umbes 80 miljonile dollarile. 2017. aastal ostis ta 23 miljoni dollari eest kaheksa magamistoaga eramu Los Angeleses. Tema viimane kinnisvaraost jäi 2020. aastasse, kui ta seotas 36,75 miljoni dollari eest 1200-ruutmeetrise häärberi Beverly Hillsis. Ka on korvpallistaar enda sünnilinn Akroni lähedale ehitanud umbes 10 miljonit dollarit väärt elumaja.

Blaze Pizza - 30 miljonit dollarit

James on juba aastaid panustanud oma vaba aega restoraniketti Blaze Pizza arengusse, tehes brändi reklaamimiseks tööd nii leti taga kui ka tänaval pitsasid jagades. Tema entusiasm on mõistetav. Väidetavalt maksis ta 2012. aastal pitsaketi 10-protsendilise osaluse eest alla miljoni dollari. Tänaseks on aga kett avanud USAs ja Kanadas üle 300 söögikoha, mistõttu on Forbesi hinnangul Jamesi osaluse väärtuseks vähemalt 30 miljonit.

Raha ja muud investeeringud - enam kui 500 miljonit dollarit