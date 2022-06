Lennuühendus Hiiumaaga ähvardab katkeda enne suurt suve

Leedu ettevõte Transaviabaltika opereerib Let L-410 Turbolet ja BAe Jetstream-31/32 tüüpi õhusõidukitega Soomes ja Eestis. Foto: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Lepingupartnerit pole hoiatatud

Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäekeri sõnul tuli lennufirma käitumine neile kui lepingupartnerile täieliku üllatusena. Lepingupartner Transaviabaltika ei ole neid varem teavitanud ei lepingu ülesütlemisest, sellest taganemisest ega ka reiside ärajätmisest.

«Me peame algatama lepingu rikkumise menetluse,» tõdes Mäeker, kes asjast teada saades organiseeris kiire kohtumise lennufirma esindajatega uue nädala alguseks.

Mäekeri kinnitusel on nad olnud lennufirmaga suhtluses ning juttu on olnud kulude kompensatsioonist. See ei puuduta kütuse hinnatõusu, sest kütuse hinnatõusu kompensatsioon on lepingus sees, vaid lennuvedaja soovib ka muude kulude, nagu lennukite hoolduse ja remondi kompensatsiooni.

«Meie seisukoht on, et lepingut sõlmides ei saa eeldada, et hinnad tulevikus ei tõuse ja küsimus on, kes selle kallinemise riski siis enda kanda peab võtma, kas lennuettevõte või meie,» selgitas Mäeker.

Omavalitsus vaatab kõrvalt

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja sai esimese teate lennupiletite müügi peatamisest sel teisipäeval. «Minu teada see seis selline pole, et ettevõte kotte kokku pakiks,» ütles Tasuja. «Ma ei arva, et oleks ohtu, et lennuühendus ära jääb, aga ma saan aru, et lennuettevõte on hädas.»

Samas ei osanud Tasuja anda seletust lennuettevõtja käitumisele ettemüüdud reiside tühistamisel ja piletiraha ostjatele tagasikandmisel. «Meie jaoks on lennuühendus väga oluline ja selliste lepingute juures võiks omavalitsus olla ka üheks osapooleks,» ütles Tasuja. «Täna ei ole kohalik omavalitsus sama laua ääres ega samas infoväljas, vaid saab infot viivitusega.»

Tikerpuu sõnul on olukord sõge. «Eelmisel suvel võeti hiidlastelt kahest suurest laevast üks ära ja pandi Saaremaale sõitma, sel aastal keset suve ähvardab lennuliiklus katkeda, meisse suhtutakse nagu lollidesse,» märkis ta. «Ma saan ise ka endale mõne soodsa nipi anda Hiiumaale minekuks (mu kodu on seal): õpi ujuma – tasuta; mine mehele – saaksid jagada kulusid.»