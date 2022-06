AK UKRAINA ⟩ Euroopa majanduslaev püüab täiskiirusel ümber pöörata

Kui Venemaa 24. veebruaril Ukrainat ründas, pani see nii mõnegi eurooplase esimest korda küsima, kui sõltuv on Venemaa meist ja kui sõltuvad oleme meie temast. Vaid mõne päevaga selgus, et Euroopa sõltuvus Venemaast on päris võimas, eriti mis puudutab energiat: sealt pärineb 40 protsenti meie gaasist, umbes veerand naftast ja naftasaadustest, viiendik uraanist ja kuus protsenti tahkest kütusest, sh kivisöest.