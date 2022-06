Eesti võib peagi kaotada veerandi rekajuhtidest, uusi otsitakse juba Afganistanist

Autovedajad hoiatavad, et kuna Ukraina rekajuhid on minemas tagasi kodumaale, Venemaa ja Valgevene juhtidel aga lõppeb õigus Eestis töötada, tuleb leida juurde kuni 2000 uut juhti – see on aga praktiliselt veerand kõigist rekajuhtidest, kes Eestis üldse on.