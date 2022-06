Oma veidi üle veerandsaja-aastase ajaloo jooksul on kohalik aktsiaturg teinud läbi kolm ­tõusu- ja kolm langustsüklit. Tõsi, praegu pole veel päris selge, kas käib korrektsioon või on käes uue langustsükli ehk karuturu algusaeg. Karta on, et pigem viimast.