Karm kukkumine: Operail on sanktsioonide tõttu kaotanud 80 protsenti kaubamahtudest

«Majanduslikult on olukord seega enam kui tõsine, kuid me toetame Euroopa Liitu ja Ukrainat sellest hoolimata ja järgime absoluutselt kõiki sanktsioone,» ütles Toomsalu BNSile.

Toomsalu selgitas, et Operail tegeleb aktiivselt Venemaast sõltumatute kaubavedude arendamisega. «Merevaigurongi ehk Muuga–Kaunas–Muuga kaubarongi käimalükkamisega oleme lõpusirgel: poolhaagiste veoks mõeldud vagunid on sisuliselt olemas, hinnad on kooskõlastatud ning graafik paigas. Projekti eesmärk on tuua Põhja- ja Lääne-Euroopa vaheline kaubavedu raudteele. Arvame, et esimene Merevaigurong stardib sel suvel ning hakkab sõitma kaks korda nädalas,» märkis ta.