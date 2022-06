Estonian Celli käive püstitas rekordi

Samuti jätkab ettevõtte Pärna sõnul tööd roheenergia tootmislahendustega ja CO2 jalajälje vähendamise nimel, et saavutada kooskõlas emaettevõtte Heinzel Grupi eesmärkidega vähemalt 35-protsendiline süsinikuemissiooni vähenemine aastaks 2030. Pärn väljendas usku, et pikaajaliselt püsib nõudlus puitmassi ja paberitoodete järele kasvutrajektooril.

Eeldatavat majandustulemust kommenteerides selgitas Lahe, et 2021. aasta lõpus alanud energiakriisi mõju ettevõtte tulemustele on võimendunud 24. veebruaril Venemaa agressiooni järgselt Ukrainasse. «Käimasoleva aasta tulemus sõltub suuresti rahvusvahelise geopoliitilise olukorra stabiliseerumisest ja energiakriisi ohjeldamisest, aga ka globaalsest majandusarengust,» ütles Lahe, selgitades, et ettevõttele on tohutu sisendhindade tõusu surve nii puidu- kui kemikaalide müüjatelt, seda lisaks energiahindade mitmekordistumisele eelmise aastaga võrreldes.