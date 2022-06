Vene lennufirmad maksavad lennukite eest ainult rublades. Kas nüüd on välismaale sõitmisel kriips peal?

Nii kirjutab Venemaa väljaanne Komsomolskaja Pravda. Seejuures märgib väljaanne, et rublades maksmine on põhimõtteline küsimus.

Lennuki liisingumakse sõltub muidugi mudelist ning lennuki vanusest, kuid jääb tavapäraselt kuus suurusjärku 200 000-300 000 dollarit. Kuigi pärast Ukraina ründamist lõpetasid välismaised liisingufirmad lepingud ning nõudsid lennukeid tagasi, siis Venemaa seda ei teinud. Postimees kirjutas aprilli alguses, et Venemaa pani toime ajaloo suurima lennukiröövi, kui jättis Euroopa Liidu ja USA kehtestatud sanktsioonide tõttu tagastamata liisingufirmadele 435 lennukit.

Nii lendavad need lennukid vaid sisereisidel, sest lääneriikide lennuväljal nad arestitakse.

Venemaa lennufirmad , nende seas Aeroflot, Pobeda, Rossija, S7 Airline on avanud pankades spetsiaalsed rublaarved, mille president Vladimr Putin oma 5.märtsi ukaasiga kehtestas. Neid arvetel saavad Venemaa lennufirmad tasuda oma liisingumakseid , kuid dollarite asemel rublades Venemaa keskpanga kursi alusel.

14.märtsil allkirjastas Putin seaduse, mille kohaselt võib Venemaa lennufirmade liisitud välismaised lennukid Venemaal registreerida ning neile aastased Venemaa lennusertifikaadid väljastada.

Rublamakseid lääneriigid ei aktsepteeri. Nii kinnitab ka Kõrgema majanduskooli konjunktuuriuuringute keskuse direktor Georgi Ostapkovitš, et kuna rahvusvahelised lepingud on tavaliselt sõlmitud dollarites või eurodes, siis maksete rublades tegemist võib tõlgendada lepingu rikkumisena. Kui see toimuks kahepoolsel kokkuleppel ning rahumeelselt, oleks aga kõik korrektne.

Ostapkovitš märkis, et liisingufirmad ei pruugi selle skeemiga nõustuda ning kokkuvõttes tähendab see Venemaa lennufirmadele tõsist mainekahju ning tõenäoliselt pöörduvad nii liising- kui kindlustusfirmad kohtute poole. «Kuigi sündmuste prognoosimine on keeruline, siis üks on selge: praegu toimuv on pretsedenditu ning meie ajaloos ei ole midagi sellist varem olnud,» kinnitas ta.