Inimesed vajavad kaitset ⟩ Võlalõksu langenud tarbijatel oleks abi finantsombudsmanist

«Tarbijad ja väikeettevõtjad ei ole võrdsed osapooled vaidlustes finantsasutustega isegi kui neil on õigus,» ütles Kessler. Eriti keeruline on finantsraskustesse sattunud inimesel kaitsta oma õigusi finantsteenuse pakkujate suhtes. Seepärast näeb ta vajadust luua finantsinspektsiooni juurde finantsombudsmani ametikoht, et tarbijad ja väikeettevõtjad saaksid parema võimaluse erimeelsuste lahendamiseks professionaalsete finantsvahendajatega.

Ukraina sõda võimendab riske

«Kõik need meetmed taanduvad aga üldisele küsimusele, kas üldse on vaja seda turgu reguleerida ja kaitsta neid, kes ei peaks laenu võtma,» märkis Kessler.

Finantsasutustel on suured puhvrid

Finantsinspektsiooni hinnangul on Ukraina sõja vahetu mõju järelevalvesubjektide finantsseisundile praegu väike. Kaudne mõju on aga majanduskeskkonna muutumise tõttu suur. Mõju leevendamiseks on pankadel ja teistel olulistel finantsvahendajatel piisavad puhvrid, samuti valmisolek kohandada riski võtmist ning juhtimist. Finantsjärelevalve hindab jooksvalt olukorda koos Eesti Panga ja Euroopa Keskpangaga ning on vajadusel valmis finantsriskide juhtimiseks rakendama sobivaid järelevalvelisi meetmeid.