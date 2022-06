Leedu rahandusminister: inflatsioon jääb möllama kogu suveks

«Turgudel on ebakindlus väga suur ja keegi ei oska täpselt öelda, kuidas see olema hakkab. Eeldatavasti võib inflatsioon kesta terve suve nii võrdlusbaasi kui ka hiljutiste otsuste tõttu, sest igal juhul mõjutab Ukrainas toimuv nii inflatsiooni kui majandusnäitajaid,» ütles minister ringhäälingule antud usutluses.

Skaistė sõnul on inflatsioon kogu EL-is ja eurotsoonis rekordiline, enim on seda tunda Ukraina, Valgevene ja Venemaa majandusega rohkem seotud riikides.

«Balti riigid peavad selles olema meistrid ja EL-i kõrgeim inflatsioon on Eestis, ka Leedus ja Lätis on inflatsioon üsna kõrge. Kaks kolmandikku sellest inflatsioonist on tingitud välisteguritest,» ütles minister.