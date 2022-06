INTERVJUU ⟩ Wolti juht: linnalegend tuhandest kullerist ootejärjekorras vastab tõele

Eesti suuremate linnade tänavatel on pea võimatu mitte märgata suurte kandiliste seljakottidega inimesi, kes tuli takus muudkui uute sihtpunktideni tõttavad. Ja mida aasta edasi, seda rohkem tundub sääraseid tegelasi ringi liikuvat. Toidukulleriteenuse Wolt Baltikumi juht Liis Ristal kinnitab Postimehele antud usutluses, et see tunne pole petlik ning uute soovijate järjekord on neil ukse taga pikk.