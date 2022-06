Vedurijuhi amet on popp: ühele kohale kandideeris 6,5 inimest

Elroni liikluskorralduse osakonna juhataja Magnus Roosma selgitas, et vedurijuhi õppesse saavad kandideerida kõik vähemalt keskhariduse ja B1 taseme eesti keele oskusega 20-aastased ja vanemad inimesed, kellel on huvi raudteesektoris töötamise vastu. Väljaõpe kestab veebruarist novembrini, sisaldades nii baasõpet, eksamiperioodi kui ka praktikat.

«Selle aasta veebruaris alanud koolitusprogrammi kandideeris kokku 65 inimest, kuid kuna Elronil on aasta lõpuks mahtu värvata juurde kuni 10 vedurijuhti, pääses konkursi raames õppeprogrammi 10 inimest – nende seas kaheksa meest ja kaks naist,» selgitas Roosma.

Ta lisas, et veebruarist mai lõpuni väldanud üldkoolituses läbisid õppurid vedurijuhi ameti baasteadmiste õppe, mis on vajalik omandada kõigil vedurijuhtidel, sõltumata rongi tüübist või raudtee infrastruktuurist.

«Õppekava koosneb kümnest moodulist, mille raames õpitakse nii Eesti kui ka Euroopa raudtee regulatsioone. Suurim maht on suunatud raudteeseaduse, tehnokasutuse eeskirjade ja raudtee-ettevõtjate tegevus- ja veoeeskirjade tundmaõppimisele,» lisas Roosma.

«Juunist novembrini praktiseerivad tulevased rongijuhid stražöörina ehk õpivad kogenud rongijuhi kõrval igapäevast tööd, et eduka praktika tulemusel juba novembri lõpust iseseisvalt vedurijuhina tööle asuda,» rõhutas Roosma.

Sel aastal vedurijuhi õppega alustanud Janis Grigentša rääkis, et teda tõmbas vedurijuhi ametisse raudteerööbaste konkreetsus ja kindlus.

«Vedurijuhi amet on pika ja huvitava ajalooga, mis annab minu jaoks tööle olulise väärtuse. Raudtee pakub kindlust, kuid samal ajal on tööpäevad variatiivsed ehk iga päev saab näha midagi uut,» sõnas Grigentša.

Ta lisas, et rongijuhina tööle asudes saab ta panustada inimeste igapäevasesse elukorraldusse, sõltumata nende ametist või asukohast. «Meie, vedurijuhid, oleme need, kes aitavad inimestel elada ja liikuda – jõuda kooli, tööle, koju või suvilasse või aidata pühade ajal pered kokku viia,» nentis tulevane vedurijuht.

Tema ootused rongijuhi tööle on peamiselt seotud raudtee infrastruktuuri arenguga: ta loodab, et uute rongide liinile tulekul tiheneksid nii rongide sõiduplaanid kui ka kasvaksid kiirused, et tagada paremaid ühendusi üle Eesti.