Enam kui pooled Eesti autojuhid ei tea midagi sõidukijagamise teenusest

CityBee aprillis Baltikumis läbiviidud uuringust selgus, et veerand Eesti autojuhtidest (26%) kasutab liiklemiseks mõnd sõidukijagaja teenust. Kõige sagedamini kasutavad teenust 18–34-aastased tallinlased.

Kui kolmandik (32%) teenuse mitte kasutajatest oskavad öelda, mis on sõidukijagamine ja kuidas see toimib, siis enamik (64%) teavad pelgalt, et teenus eksisteerib, ent ei midagi enamat.

«Sõidukijagamine on veel küllaltki uus, kuid samas üks kiiremini arenev transpordiliik. Värsked uuringutulemused näitavad, et Eestis on teenus veel paljudele tundmatu, kuid samas teenuse kasutatavus tõuseb jõudsalt igal aastal,» sõnas CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

Ta lisas, et paratamatult on inimesed kinni vanades harjumustes, kus isikliku auto omamist peetakse oluliseks vaatamata, kas seda kasutatakse igapäevaselt või paar korda nädalas. Veel ei mõisteta, et sõiduki jagamine on auto omamisest ja selle ülalpidamisest kordades odavam.

«Enamasti auto lihtsalt seisab. Seda keskmiselt kaheksa tundi tööpäevast ja sama palju öösel. Samas tuleb isikliku auto puhul maksta liisingu, kindlustuse, hoolduse või näiteks rehvivahetuse eest. Sõidukijagamist saab kasutada aga vajaduspõhiselt ning maksta auto eest vaid siis, kui seda päriselt vaja on,» selgitas Kivisaar.

Leedus ja Lätis, kus sõidukijagamine on turul olnud Eestist kauem, on arusaam teenusest parem kui Eestis. Ligikaudu pooled Leedu (54%) ja Läti (48%) autojuhtidest, kes küll ise ei kasuta mõnd sõidukijagamise teenust, teavad, mis see on ja kuidas toimib. Leedus kasutab teenust üle poolte vastanutest (51%) ja Lätis ligikaudu kolmandik (32%).

Peamised põhjused auto lühiajaliseks rentimiseks on auto kasutamine eriolukorras, aeg-ajalt, kui enda autoga liigelda pole võimalik, või kui tarvis on teistmoodi transporti, näiteks suuremat autot.

Eestis teatakse sõidukijagajana ennekõike Bolti (87%), siis CityBeed (81%) ja seejärel Elmo autorenti (63%). Kasutamise järgi on järjekord sama: Bolti on kasutanud 38%, CityBeed 21% ja Elmot 10% vastanutest.

Kivisaare sõnul langeb teenuse pakkuja valikul Eesti autojuhtide otsus ennekõike hinna (93%) ja sõiduki seisukorra (88%) põhjal.

«Hind on paratamatult üks peamiseid otsuse langetamise põhjuseid. Samas on teenuste autod alati uued ja heas korras, seda vähemalt CityBee puhul, kes on andnud kasutajatele lubaduse, et tänavalt haaratavad sõidukid pole vanemad kui kaks aastat,» selgitas Kivisaar.

Oluline on ka rakenduse mugavus (87%), seejärel sõiduki kaugus (87%), klienditeenindus (83%) ning eripakkumised ja allahindlused (63%). Kivisaare sõnul on eripakkumised tugev ajend ja julgustus uuele kliendile teenust katsetada. Vähem oluline on sõidukite mudelivalik (49%). Sama järjestus kehtib Läti ja Leedu puhul.