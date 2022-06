Venemaa rakendab meetmeid ELi naftaembargo mõju vähendamiseks

«Sanktsioonidel on negatiivne mõju Euroopale, meile ja kogu ülemaailmsele energiaturule,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ta lisas, et Venemaal on käsil ümberorienteerumine, et leida alternatiive nafta jaoks, mida Euroopale enam müüa ei saa.