Energiakulu optimeerimine, keskkonnahoid ja e-poe pandikotid: selgusid Negavati seekordsed võitjad

Kolmandale kohale tulnud BAUN tegeleb e-poodidele pandikoti lahenduse väljatöötamisega. Hetkel kulub Eestis e-kaubandusest tellitava toidukauba transpordile aastas 35 miljonit ühekordset kile- või paberkotti. BAUNi pandikotid on valmistatud rPET plastikust ja kotte saab korduvalt kasutada umbes 200 korda. Toitu koju tellides peab tarbija maksma toidupoe tellimusele lisaks ühekordse pandisumma, mille saab kottide tagastamisel tagasi. Antud teenus on väga oodatud, seda näitab ka meeskonna esimene pilootprojekt e-Selveris, kus BAUN pandikotte testivad juba umbes 300 klienti.

«BAUN võitis žürii poolehoiu sellega, et meeskonnal on väga konkreetne idee, mida nad on proovinud tublisti juba ellu viia,» sõnas žüriiliige ja slow.ee rajaja Helen Puistaja. „Usume, et väikese abiga saavad nad veelgi enam oma ideed ellu viia ja meie kõigi toidu tarbimist jätkusuutlikumaks muuta. Lisaks on ideel potentsiaal püüda lisaks roheliselt mõtlejatele neid, kes on tüdinud toidutellimustest kogunenud paber- ja kilekottidest,“ lisas Puistaja.