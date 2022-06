Vaata, kuhu peidavad Vene oligarhid oma raha ja vara rahvusvaheliste sanktsioonide eest

Kuigi mõned Venemaa suurimad pangad olid pärast sissetungi SWIFTi rahvusvahelisest maksesüsteemist ära lõigatud, said sanktsioonidega ärimehed raha liigutada väiksemate pankade kaudu Araabia Ühendemiraatidesse ja Türki, väidavad pankurid, advokaadid ja liikumistest teadlikud ametnikud.

Paljudel varakatel venelastel olid Euroopas ja Põhja-Ameerikas juba pangakontod, mida nad kasutasid külmutamisohus raha suunamiseks. Rikkad venelased, kellel on kõrgel tasemel sidemed, suutsid ka AÜEsse suunata oma sularaha, mõnikord ka eralennuki pardal, lisasid allikad.

Juba enne sõda olid Araabia Ühendemiraadid ja Türgi ülemaailmse finantskuritegude valvekoer Financial Action Task Force tähelepanu keskpunktis ja nüüd on need paigutatud nende riikide halli nimekirja, kes ei tee piisavalt räpase rahavoogude vastu võitlemiseks.

AÜE ametnikud väidavad, et nende riik on jätkuvalt avatud ettevõtetele ja investoritele üle maailma, kuigi nad püüavad pidevalt tugevdada reguleerivat raamistikku ja võidelda finantskuritegudega.

Türgi venelastele takistusi ei tee

Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu ütles märtsis Doha foorumil, et Venemaa miljardäridel lubatakse Türgis äri ajada seni, kuni see on kooskõlas riikliku ja rahvusvahelise õigusega.

Venemaaga seotud finantsvoogude ulatuse hindamine on muutunud keerulisemaks, kuna need pärinevad ametlikest pangandusvõrgustikest. Sularaha või krüptoraha liikumist on lihtsam varjata ja tehinguid tehakse sageli kattefirmade keeruliste võrgustike kaudu, mille eesmärk on muuta raskemaks sanktsioonide järgimise järelevalvet.

Bloombergi andmete kohaselt on alates sõja algusest Türki sõitnud vähemalt neli Venemaaga seotud jahti. Nende hulka kuuluvad Chelsea jalgpalliklubi endise omaniku Roman Abramovitši Eclipse ja My Solaris ning kaevandusmagnaat Iskandar Mahmudovi Predator. Teised olid sõja puhkedes juba Türgis.

Iisrael on Vene juutide pelgupaik

Ühendkuningriigi ja ELi sanktsioonid saanud Roman Abramovitšil on varuväljapääs Iisraelis.

Iisraeli finantssüsteem on rangelt reguleeritud. Pankurite, advokaatide ja kinnisvaramaaklerite sõnul on terrorismi rahastamise ja rahapesu peatamiseks kehtestatud kaitsemeetmed muutnud venelaste jaoks pankade kaudu raha ülekandmise keeruliseks, kuid neil on siiski võimalik kinnisvara osta.

Riik pakub ka kodakondsust kogu maailmast pärit juutidele, mistõttu on see juudi päritolu venelastele ilmselge valik. Kuigi Iisrael on võtnud vastu nii põgenevaid ukrainlasi kui ka pettunud venelasi, on sinna kogunenud ka märkimisväärne hulk Vene oligarhe.

55-aastane Abramovitš sai kodakondsuse 2018. aastal pärast seda, kui oli näinud vaeva oma Ühendkuningriigi viisa pikendamisega, ja ostis kaks aastat hiljem Herzliyast 65 miljoni dollari suuruse häärberi. Talle kuulub seal ka muid kinnistuid.

Iisrael sai USA-lt harva etteheite pärast seda, kui märtsis ilmusid pildid Abramovitšist Tel Avivi lennujaamas. USA poliitikaküsimuste aseriigisekretär Victoria Nuland hoiatas, et Iisraelist ei saaks «viimast varjupaika räpase raha jaoks, mis õhutab Putini sõdu». Abramovitši lennuk suundus Iisraelist Türki.

Iisraeli välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et riik ei luba end olla USA ja teiste lääneriikide Venemaale kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimise koht ning on loonud töörühma, et tagada erinevate majandussektorite sanktsioonide elluviimine.

Rikkurid ostavad kinnisvaraga Türgi kodakondsust

Türgile teevad muret poliitilised probleemid. Venelased moodustasid mullu viiendiku välisturistidest ja Türgi ostab peaaegu poole gaasist Venemaalt. Kuna aasta enne olulisi valimisi ajab avalikkust vihale rekordiline inflatsioon, on Türgil praegu eriti raske oma poliitikat muuta.

Türgi Vahemere-äärses Antalya kuurordis asuva Tolerance Homesi partner Sergi Voltšenkov ütles, et enamik tema kliente on venelased ja nõudlus on pärast sissetungi viiekordistunud. «Mõned ostavad kodakondsuse saamiseks korraga kuni 15 korterit,» ütles ta.

Alates invasioonist Ukrainasse tõstis Türgi välismaa kinnisvaraostjatele kodakondsuse andmise künnist 250 000 dollarilt 400 000 dollarile. See on endiselt atraktiivne eelkõige jõukamate venelaste jaoks, kes vajavad varuplaani, kuna EL lõpetab oma «kuldse passi» programmid.

Türgi kinnisvara müük välismaalastele kahekordistus selle aasta esimese nelja kuuga võrreldes aasta varasemaga. Aprillis tõusid Türgis esimest korda välismaalastest kinnisvara ostjate edetabeli esikohale venelased.