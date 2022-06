Incapi Kuressaare tehas kasvatab oma tootmisvõimsust poole võrra

«Uuendame oma kahte olemasolevat tootmisliini, et muuta need kiiremaks ja lisame juurde kolmanda liini, et suurendada SMT tootmisvõimsust, mis kasvab tänu nendele investeeringutele kokku üle 50%,» märkis Grace ning lisas, et liinide paigaldamine lõppeb plaanide kohaselt käesoleva aasta kolmandal kvartalil.