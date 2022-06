Jaanus Murakas: piimanduses ilma muutusteta ei saa

Murakase sõnul on piimasektori eripäraks, et lõpptoote kvaliteeti mõjutavad kõik tootmisahela lülid: nii piimakarja kasvatamine, söödapool kui ka toorpiima käsitlemise nõuded.

«Tegime E-Piimas juba hulk aastaid tagasi kvaliteedisertifikaadid ära. See on üsna aja- ja rahakulukas ettevõtmine. Me ei kujutaks ettegi, et me ei oleks endale seadnud kõrgemaid standardeid – ilma BRC-sertifikaadita ei oleks meil maailmaturul midagi teha,» kinnitas Murakas.