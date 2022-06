Janet Yellen tunnistas oma viga

«Ma eksisin inflatsiooni suhtes,» ütles Yellen teisipäeval CNN-i eetris olnud intervjuus. «Majanduses on olnud ootamatuid ja suuri vapustusi, mis on tõstnud energia- ja toiduainete hindu ning tarnimise kitsaskohti, mis on meie majandust halvasti mõjutanud, millest ma tol ajal veel täielikult aru ei saanud.»

Covidi uued variandid, sulgemised Hiinas ja Venemaa sõda Ukraina vastu on kõik majandust vapustanud, ütles riigikassa juht pärast inflatsiooniteemalist kohtumist Valges Majas president Joe Bideni ja Föderaalreservi juhi Jerome Powelliga.

Biden ütles teisipäeval, et tema roll presidendina on anda föderaalreservile «ruum, mida nad oma töö tegemiseks vajavad». «Ma ei sekku nende kriitiliselt tähtsasse töösse,» kinnitas Biden.

Yellen ütles, et Fed astub inflatsiooni peatamiseks vajalikke samme. USA tarbijahinnad tõusid aprillis aasta varasemaga võrreldes 8,3%, mis on märtsis saavutatud 40 aasta kõrgeima taseme lähedal.

Töökohtade lisandumine aeglustub

Yellen rõhutas, kui hästi on majandus muus osas toiminud, eriti seoses tööhõivega. Kuid ta tegi ka selgeks, et ta ei oodanud sellist tugevat kasvutempot ja töökohtade loomist, mida USA pärast kriisi on toimunud.

«Nüüd on meil üleminekuperiood,» ütles ta. «Me ei oota tulevikus samasugust töökohtade juurdekasvu, igakuist töökohtade juurdekasvu ega muid kasvunäitajaid. Me ootame pidevat ja stabiilset kasvu ning inflatsiooni alandamist.»

Küsimusele, kas USA on juba näinud inflatsiooni tippu, vastas Yellen, et on julgustav, et alusinflatsioon – meede, mis jätab arvestusest kõrvale energia- ja toiduhinnad – on langenud.

Tarbijahindade põhinäitaja langes USAs aasta jooksul tänavu aprillini 6,2%ni ja eeldatavasti aeglustub ka järgmistel kuudel.