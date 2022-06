TALLINLASTE SOOJAHIND LANGEB ⟩ Adven lõpetab Tallinnas kaugkütte pakkumise

«Täna ei saa teha prognoose, mis teevad hinnad sügisel. Oleme jõudnud ennustamatusesse, kus saame öelda, millised on tänased hinnad, aga me ei tea, millised on need sügisel,» lausus Aguraiuja.

Aguraiuja sõnul ei oska täna keegi öelda, mis saab gaasist ja seepärast viiakse katlamajad üle taastuvkütustele. «Meie keskendume pikaajalistele meetmetele ja kõik Adveni kaugkütte piirkonnad on põhikütusena hakkepuidule üle viidud, välja arvatud mõned üksikud. Lühiajalise meetmena kaalume vedelkütuste ja erinevate kütteõlide nagu põlevkiviõli, kergkütteõli, biodiisli kasutamist.»

Nende kütteliikide kasutuselevõtt on energeetilise arengu mõttes tagasikäik. Loomulik tsükkel kulges õlilt gaasile ja gaasilt taastuvkütustele. Praegu ollakse jõutud teise ja kolmanda etapi vahepeale, kust on võimalik kukkuda tagasi esimesse etappi.

«Õli kasutamine ei ole eelistatud lahendus, vaid ajutine lahendus, mis ei ühti ei Adveni, Eesti ega ELi pikaajaliste eesmärkidega,» sõnas Aguraiuja.

Selliseid hinnahüppeid nagu eelmisel kütteperioodil Aguraiuja ei välistanud, kuid avaldas lootust, et Utilitase muud kütteliigid: taastuvad kütuseid, heitsoojust ja jäätmed suudavad pehmendada üksikute kütteliikide võimalikku hinnatõusu.

«Mida rohkem onkasutatud taastuvkütuseid, seda odavam on sooja hind ja mida vähem, seda kallim on toasoe,» nentis Aguraiuja. Hakkepuidule üleminekul on kõige suurem takistus puidu ladustamine ja ka suuremale katlamajale vajaliku maa leidmine ja logistika. See saigi Advenile Tallinnas saatuslikuks: neil olid pisikesed kinnistud elumajade vahel, tihti vaid kümme meetrit kellegi elutoast, kuhu ei olnud võimalik muud lahendust rajada.

Põlevkiviõli ei pruugi tuua hinnaleevendust

Ainuke Adveni kaugküttekatlamaja, mis endiselt ainult maagaasi kasutab, on Vändras. Põhjus, miks ei ole seal loodud muid võimalusi, on maas. «Me oleme tahtnud rajada hakkepuidu katlamaja, kuid seni pole leitud maad. Nüüd on ühe kinnistu detailplaneering menetluses, aga see pole kiire lahendus. Kulub aega, et taotleda KIKi toetus, viia läbi projekteerimine, hanked ja ehitus. Kõige kiiremini valmiks uus katlamaja sinna järgmise aasta lõpuks. Ajutise meetmena kaardistame, kuidas sinna põlevkiviõliga hinnaleevendust tuua.»

Ka hakkepuidu hind näitab väga suuri kasvusignaale. Tuleva aasta hakkepuidu hange on alles käimas, mistõttu ei ole teada, milliseks kujuneb lõplik hind. Hinnatõusu erinevus gaasiga võrreldes on aga kümnekordne. «Kui hakke hind tõuseb, siis räägime 10-20 eurost megavatt-tunni kohta, gaasi hind kõigub aga 100-200 euro vahel. Hakkepuidu hinnatõus ei ole nii drastiline ja nii kiire kui gaasil.»

Samas ei pruugi ka põlevkiviõlile üleminek garanteerida odavamat hinda. Vaatamata sellele, et põlevkiviõli on kodumaine toodang, ei ole selle hind kulupõhine, vaid sõltub nafta maailmaturu hinnast. «Nafta hinna järgi seda põlevkiviõli hinda kujundatakse ja siin soodsaid lahendusi pole,» sõnas ta.