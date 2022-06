Adven lõpetab Tallinnas kaugkütte teenuse pakkumise

Jaanuari viimasel päeval andis konkurentsiamet teada, et Adven peab Tallinna kaugküttepiirkondades Kesklinnas ja Pirital, Nõmmel ning Põhja-Tallinnas hakkama valmistama ette soojuse ostmise konkurssi, et pakkuda odavama hinnaga soojust. Neis piirkondades tootis Adven soojust maagaasist ning maagaasi hinnatõusuga seoses kerkis toasooja hind ühe küttehooaja jooksul kordades. Põhja-Tallinnas kerkis hind 122 protsenti ehk juunikuiselt 62,92 eurolt 139,67 eurole oktoobris. Käibemaks lisas hinnale veel 20 protsenti ja nii tuli tarbijal tasuda 167, 60 eurot sooja megavatt-tunni eest. Kesklinna ja Pirita piirkonnas oli hinnatõus veelgi suurem ehk 127 protsenti: juunikuus maksis toasoe neile 64,27 eurot aga oktoobris juba 145,93 eurot. Koos käibemaksuga 175,12 eurot megavatt-tunnist.

Samal ajal oli Utilitase sooja hind Tallinna võrgupiirkonna kaugkütteklientidele 83 eurot megavatt-tunni kohta, koos käibemaksuga 99,60 eurot, sest Utilitas kasutab Tallinnas 65% ulatuses taastuvast ja kohalikust kütusest toodetud energiat.

Adveni senistele klientidele hind langeb

«Me otsime alati pikas perspektiivis kõige keskkonnasäästlikumaid ja kliendisõbralikumaid lahendusi. Kuni möödunud sügiseni oli maagaas kõige mõistlikum lahendus kliendi jaoks. Tänaseks on olukord kardinaalselt muutunud ja vajab kiiret lahendust. Hetkel on kõige kiiremaks ja mõistlikumaks lahenduseks Utilitase ja Adveni kaugküttevõrkude liitmine. Adveni ja Utilitase kaugküttevõrgu ühendamise tulemusel ühtlustub sooja hind senistele Adveni ja Utilitase klientidele,» ütles Adven Eesti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Sisuliselt lõpetab Adven sellega kaugkütteteenuse pakkumise pealinnas. See ei ole Advenile turuosa mõistes oluline kaotus, sest Advenile kuulus kolm protsenti Tallinna kaugkütte tarbimismahust.

«Tallinna äri on väike osa meie tegevusest ja see ei mõjuta meie toimepidevust ega muid äritegevusi,» kinnitas Aguraiuja. «Tallinna kaugkütteteenuse suurus on alla kümne protsendi kogu Adven Eesti tegevusest.»

Adven pakub hetkel kaugkütet kolmes võrgupiirkonnas: Kesklinn ja Pirita, Põhja-Tallinn ning Nõmme. Ülejäänud Tallinna osas pakub kaugkütet valdavalt Utilitas.

Tehing ootab konkurentsiameti ja Tallinna Soojuse heakskiitu. Klientide jaoks ühinemine mingeid muudatusi kaasa ei too ja nemad ei pea midagi ette võtma.

Tallinna soojahind ühtlustub

1. oktoobrist hakkab pealinna tänastele Adveni ja Utilitase klientidele, kes moodustavad kokku valdava osa pealinna kaugkütte tarbijatest,kehtima üks hinnatsoon ja seda sõltumata sellest, kas võrgud on selleks ajaks füüsiliselt ühendatud või mitte. Mis hinnaga selles tsoonis toasooja müüma hakatakse, on Aguraiuja sõnul vara prognoosida, sest see sõltub kütuse hindadest. Uue piirhinna kooskõlastab konkurentsiametiga juba Utilitas.

«Täna ei saa teha prognoose, mis teevad hinnad sügisel. Oleme jõudnud ennustamatusesse, kus saame öelda, millised on tänased hinnad, aga me ei tea, millised on need sügisel,» lausus Aguraiuja.