Sõja mõju majanduskasvule hakkab paistma alles tulevikus

Statistikaameti juhtivanalüütiku Robert Müürsepa sõnul on majanduskasv hinnatõusu mõjul märgatavalt aeglustunud. «Kuigi ettevõtete käive ja muud finantsnäitajad on jõudsalt kasvanud, moodustas kasvust valdava osa väga kiire hinnatõus,» selgitas Müürsepp pressiteates.

Järsk hinnatõus on viinud jooksevhindades mõõdetuna majanduskasvu väga kiireks: esimeses kvartalis ulatus see 19,7 protsendini ja kahekohaline kasvunäitaja on püsinud juba alates mullusest teisest kvartalist.