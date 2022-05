Majanduse lühiuudised

Eesti Panga president hoiatas poliitikuid liigse laenamise eest

Eesti Panga president Madis Müller ütles riigikogus keskpanga möödunud aasta aruannet tutvustades, et Eesti suureneva eelarvepuudujäägi tõttu kasvab laenukoormus ja intressimäärade tõustes laenude teenindamise kulu. «Eesti Pangal ei ole seisukohta, täpselt millist laadi toetusi ei oleks vaja inimestele maksta või kui suured võiksid maksud olla. Aga vähemalt riigi rahanduse tervikpildi mõttes on meie arvates küll oluline, et perspektiivis nähtaks, kuidas riigi tulud ja kulud siiski tagasi tasakaalu lähevad. Ja meile tõesti tundub numbreid vaadates, et seda on järjest raskem teha,» ütles keskpanga juht. BNS