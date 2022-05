Saksamaa langetab ajutiselt kütuseaktsiisi: palju tanklas hinnad kukuvad

ZDF kirjutab, et 1. juunist kuni augusti lõpuni langevad aktsiisimaksud mootoribensiinidel 35,2 senti liitri kohta ning diislikütusel 16,7 senti liitri kohta. Mõlemad langetused sisaldavad juba käibemaksu ja on ZDFi andmetel maksimum, mida Saksa riik Euroopa õiguse järgi langetada tohib.

Samas märgib väljaanne, et jaemüügihinna määravad tanklaomanikud ja kütusetootjad ning aktsiisilangetuse postihinda ülekandmise kohustust kütusemüüjatel ei ole. Samuti tunnistatakse, et keegi ei tea täpselt, mis täna öösel aktsiisilangetuse järel hinnaga tegelikult tankates juhtuma hakkab. Samas mööndakse, et kogu riigis alates keskööst järsku hinnalangust ei oodata. Nimelt on varem mahutitesse ostetud kütus veel kõrgema aktsiisimääraga.

Ka Saksamaa rahandusministeerium märkis, et jaehind tanklas võib odavneda vaid järk-järgult sest algselt on tanklas siiski veel kõrgema aktsiisimääraga kütused. Kõrgema aktsiisimääraga kütuseks loetakse kõik, mis veel täna enne keskööd tankatesse jõuab, kirjutab väljanne.

Shell ütles ZDFile, et nad ootavad alates juunist tanklates klientide kasvu, aga mitte tormijooksu. Samas nentis Bayeri autoühingu juht, et tegelikult on praegu juba näha, et inimesed võtavad tankates varasemast vähem kütust, kuna hinnad on kõrgel.