Eesti Energia palub börsipaketiga tekkinud segaduse pärast vabandust

Kuigi paljud börsipaketi omanikud on kõrgete elektrihindade tõttu püüdnud oma tarbimist ajatada, on osad neist arvet saades täheldanud, et küsitav tasu pole sellest muutunud. Eesti Energia möönab, et osadel nende börsipaketi omanikel pole kaugloetavaid arvesteid, mistõttu ei arvestat neile ka tunnipõhist hinda.

«Oleme aastate jooksul tuhandete klientidega ühendust võtnud, teavitanud, selgitanud ja soovitanud tunnipõhisesse börsipaketti üle tulla. Paljud kliendid on oma paketi ka ise ära muutnud, ent on suur hulk kliente, kelle hinnatüüp on endiselt keskmise börsihinna alusel. Osad kliendid pole soovinud enda paketti veel muuta ning kõikide teavitamiseni pole me veel paraku jõudnud,» selgitas Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Eesti Energia teatel on segadus tekkinud seetõttu, et elektrituru avanedes polnud Eesti kaetud kaugloetavate arvestitega, mistõttu said kliendid esialgu sõlmida börsipakette vaid päeva või öö keskmise hinna alusel. Kui lepingut pole aastate jooksul aga muudetud, kehtib see hinnaarvestusloogika neile tänaseni.

«Mõistame nende vanemas paketis olevate klientide pahameelt, kes on oma tarbimist juhtinud, kuid pole sellest täit kasu saanud. Jätkame tööd, et juhtida paremini klientide tähelepanu nende elektripaketi hinnatüübile. Kõikidel vanemat tüüpi paketis klientidel on selle kohta juunikuu alguses väljastataval arvel märge: «Teie tarbimiskohal on börsipakett keskmise börsihinna hinnatüübiga.» Kliendid, kes soovivad juba täna elektripaketti ise uuendada, saavad seda iga kell teha Eesti Energia e-teeninduses,» lisas Roos.