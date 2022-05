Uuel kütteperioodil tuleb tarbijatel valmis olla ootamatuseks

Ta tuletas meelde, et enne uut kütteperioodi on igal kaugkütteettevõttel mõistlik garanteerida enda maagaasi tarned, tehes selleks kokkulepped gaasimüüjaga. Samuti on praegu õige aeg üle käia enda riskistsenaariumid ja leevendusmeetmeid ning hinnata vajadust ja võimalusi ajutiselt üle liikuda alternatiivsetele kütustele.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhataja Siim Umbleja rõhutas ümaralaul kütuste tarnekindluse olulisust. «Eesti kaugküttesektoris on põhikütuseks puiduhake, mille kättesaadavusel on väga suur mõju tarbijahindadele. Esiteks on puiduhake kõige soodsam kütus ja teiseks tuleb puiduhakke puudusel kasutada kalleid fossiilkütuseid, et hoonetesse soojust tarnida,» ütles Umbleja.