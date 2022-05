Majanduse lühiuudised

Kristjan Rahu haarab poole Eesti Audide impeeriumist

Kristjan Rahule (pildil) kuuluv UG Investments teatas, et omandab poole Audide sissetoomise, müügi ja hooldusega tegelevatest ettevõtetest. Nüüd on tarvis vaid konkurentsiameti luba. UG Investments (UGI) sõlmis lepingu Peeter Tiitsonilt 50-protsendilise osaluse omandamiseks ettevõttes Fourings, mis koondab Audi autode impordi, müügi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid Eestis. Ülejäänud 50-protsendiline osalus, nagu ka Audi Eesti äritegevuse juhtimine, jääb Peeter Tiitsonile, kes on üle 25 aasta seda äri juhtinud.