Swedbank ei lasknud sõjaväele droone osta

Droonide ostmist vedas ühe Ukraina suurema panga Oschad­bank juhatuse liige Arsen Miliutin. Tema sõnul oli Swedbanki käitumine ennekuulmatu. «Koos kolleegidega panga juhatusest kogusime raha, et osta droone, mida palusid mu sõbrad, kes võitlevad Venemaa vastu. Nad on merejalaväelased ja sõdivad Ida-Ukrainas. Mu soomlasest kolleeg leidis Eesti internetipoe ja palus selle omani­kul müüa meile USA päritolu droone,» rääkis ta. Jutt käib Meridein OÜ veebipoest droon.ee.

Kiirelt koguti kokku vajalik summa 9000 eurot ja 7. aprillil saadeti raha teele. Siis tekkisid aga probleemid. Tegu on nimelt USA firma Parrot droonidega Anafi, mis on varustatud soojuskaameraga. Sääraseid droone on põhimõtteliselt võimalik kasutada nii tsiviil- kui ka militaarotstarbeks (nn dual-use). Swedbankil tekkisid seetõttu kahtlused, kas droone tohib Ukrainasse müüa. «Swedbank hoidis täiesti legaalset ja puhast raha lihtsalt kinni ega andnud mingit infot. Aprilli lõpus-mai alguses hakkasid nad müüjalt küsima, kas too on USA võimude ja drooni tootja käest vajalikud load saanud. Äärmiselt bürokraatlik – kogu seda dokumentatsiooni kokku koguda on lihtsalt võimatu,» tõdes Miliutin.