Toyotal jäi aprillis tootmata üle 50 000 sõiduki

Lisaks alandas Toyota möödunud nädalal kaks korda ka enda juunikuu prognoosi. Esmalt teatati 24. mail, et tootmine väheneb 100 000 ühiku võrra kiibipuuduse tõttu. Seejärel saadeti 27. mail välja sõnum, et Hiina koroonaolukorrast tingituna tuleb plaani kärpida veel 50 000 võrra 800 000 sõidukini.

Sarnaselt tootmismahtudele on langustrendis ka Toyotade müük. Aprillis müüs Jaapani autotootja 763 708 sõidukit, mida on 11,1 protsenti vähem kui mullu. Aasta algusesest alates on Toyota müünud maailmas kokku 3 120 233 sõidukit, mida on kuus protsenti vähem kui mullu esimese nelja kuuga.