Eesti taustaga krüptofirma ostis ära Ukraina Eurovisiooni võidutrofee

Eurovisiooni võitnud grupeering teatas pühapäeval, et parima pakkumise tegi krüptovahetusplatvorm Whitebit. The Guardiani teatel võitis Whitebit oksjoni 500 etherum'i suuruse pakkumisega, mis ümberarvutatuna on umbes 850 000 eurot.

Whitebiti tegevjuht ja kaasasutaja on Volodõmõr Nosov, kes on Eestis asutatud Whitebit Financial Company OÜ üks omanikke. Majandustegevuse registrist järeldub, et ettevõtte on 2020. aastal saanud Eestis tegevusloa virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.